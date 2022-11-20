Vladimir Zelensky: Rusya, gücünü toplamak için ateşkes istiyor

Ukraynalı lider, verecekleri tavizlerin daha fazla kan dökülmesiyle sonuçlanacağını belirtti. Zelensky, Moskova'nın ateşkes niyetiyle ilgili de iddiada bulundu.

Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşı sona erdirmek için ateşkes ihtimali yeniden yüksek sesle dile getiriliyor.

Rusya ön koşulsuz masaya oturmaya hazır olduğunu söylerken, Ukrayna tarafı ise çeşitli şartlar öne sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Halifax Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada ateşkes konusuna değindi.

"Rusya, gücünü kazanmak için ateşkes peşinde"

Zelensky, "Rusya, gücünü yeniden kazanmak için kısa bir ateşkes peşinde." iddiasında bulundu.

"Böyle bir mühlet, durumu daha da kötüleştirir." diyen Zelensky, "Tavizler, sadece daha fazla kan dökülmesine neden olur." ifadesini kullandı.

Zelensky: Basit ateşkes işe yaramaz

Zelensky, daha önce Singapur'daki Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, 2014 yılında Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yanı sıra ülkenin uzun süredir Rus kontrolündeki Donbas bölgesini geri almanın 9 aydır süren savaşı sona erdirmek için iki şart olduğunu söylemişti.

Ukraynalı lider, "Basit bir ateşkes işe yaramaz. Topraklarımızın tamamını özgürleştirmeden barışı getiremeyiz." şeklinde konuşmuştu.