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- Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor
Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor
Toplu mezarların bulunduğu Buça kentine giden Vladimir Zelensky, gördükleri karşısında Rusya ile süren müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 16:24
- Güncelleme : 04.04.2022 - 16:45
Rusya, 24 Şubat günü Ukrayna'ya başlattığı savaşta yeni bir karar aldı.
Rus ordusu, peş peşe düzenlenen barış müzakerelerinin ardından alınan karar üzerine Ukrayna'daki bazı bölgelerden çekilmeye başladı; Ukrayna askerleri de 1 Nisan'da Kiev yakınlarındaki Buça şehrini yeniden kontrol altına aldı.
Şehirde ise yıkılan binalar ve ceset dolu sokaklarla karşılaşıldı.
Hemen şehre giden Vladimir Zelensky, yaşananları "savaş suçu" ve "soykırım" olaran nitelendirdi.
"RUSYA'YLA MÜZAKERE ÇOK ZOR"
Basın mensuplarının dünyaya Buça'da yaşananları göstermesi gerektiğini belirten Zelensky müzakere sürecine de değinerek şunları söyledi:
"Rus ordusunun burada yaptıklarını görünce Rusya ile müzakere etmek çok zor.
"SÜRECİN UZAMASI ONLAR İÇİN KÖTÜ OLACAK"
Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak."