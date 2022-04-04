Petrol
107.24
2.73%
Euro
16.15
-0.42%
Dolar
14.69
0.03%
Altın
913.01
0.43%
Borsa
2296
1.98%
Bitcoin
680.809
-0.24%
BTXN Coin
35.19
-1.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor

    Toplu mezarların bulunduğu Buça kentine giden Vladimir Zelensky, gördükleri karşısında Rusya ile süren müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor

    Rusya, 24 Şubat günü Ukrayna'ya başlattığı savaşta yeni bir karar aldı.

    Rus ordusu, peş peşe düzenlenen barış müzakerelerinin ardından alınan karar üzerine Ukrayna'daki bazı bölgelerden çekilmeye başladı; Ukrayna askerleri de 1 Nisan'da Kiev yakınlarındaki Buça şehrini yeniden kontrol altına aldı.

    Şehirde ise yıkılan binalar ve ceset dolu sokaklarla karşılaşıldı.

    Hemen şehre giden Vladimir Zelensky, yaşananları "savaş suçu" ve "soykırım" olaran nitelendirdi.

    "RUSYA'YLA MÜZAKERE ÇOK ZOR"

    Basın mensuplarının dünyaya Buça'da yaşananları göstermesi gerektiğini belirten Zelensky müzakere sürecine de değinerek şunları söyledi:

    "Rus ordusunun burada yaptıklarını görünce Rusya ile müzakere etmek çok zor.

    "SÜRECİN UZAMASI ONLAR İÇİN KÖTÜ OLACAK"

    Görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak."

    Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor #1

    Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor #2

    Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor #3


    İlginizi Çekebilir

    Hüseyin Türkmen: Çok fark olunca karıştırabiliyoruz
    Futbol

    Hüseyin Türkmen: Çok fark olunca karıştırabiliyoruz

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Android 13 ile tek eSIM üzerinde çift hat devri
    Teknoloji

    Android 13 ile tek eSIM üzerinde çift hat devri

    Görüş Bildir