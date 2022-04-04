Haberler

Dünya Haberleri

Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor

Vladimir Zelensky: Rusya ile müzakere çok zor

Toplu mezarların bulunduğu Buça kentine giden Vladimir Zelensky, gördükleri karşısında Rusya ile süren müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.