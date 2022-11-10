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    Vladimir Zelensky, Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını yorumladı

    Zelensky, mevzileri güçlendirdiklerini belirtti. Ukrayna lideri, "Düşman, iyi niyet jestleri yapmaz" dedi.
    • 10.11.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 08:53
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    Vladimir Zelensky, Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını yorumladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını değerlendirdi.

    Zelensky, düşmanın kendilerine hediyeler vermeyeceğini, bu yüzden savaştıklarını söyledi.

    Rusya'nın Herson kararı

    Gece saatlerinde Telegram hesabından açıklama yapan Zelensky, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü belirterek, en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını anlattı.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın, "Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğine" ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

    "Sonucu elde ettiğimizde bunu mutlaka herkes görecek"

    "Güneyde yavaş yavaş ilerliyoruz, mevzilerimizi adım adım güçlendiriyoruz. Bugün enformasyon alanında çok fazla neşe var ve bunun nedeni açık. Ancak duygularımız savaş sırasında her zaman kısıtlı olmalıdır."

    Cephede devam eden karşı saldırı hakkında fazla bilgi paylaşmak istemediğini aktaran Zelensky, "Ne güneyde, ne doğuda, ne de başka bir yerde operasyonlarımızın tüm detaylarıyla düşmanı kesinlikle beslemeyeceğim. Sonucu elde ettiğimizde bunu mutlaka herkes görecek." dedi.

    "Düşman bize hediyeler vermez"

    Zelensky, Ukrayna ordusunun sahada gücünü gösterdiğini kaydederek şöyle devam etti:

    "Ama şunu anlamalısınız; Güç (karşıdan) hissetmediği sürece kimse bir yeri terk etmez. Düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz."

    Vladimir Zelensky, Rusya nın Herson dan çekilme kararını yorumladı #1

    "Rus askerlerinin hidroelektrik santrali barajını patlatma ihtimali var"

    AA'nın haberine göre, Zelensky, ordunun, duygusal olmadan, gereksiz risk almadan çok dikkatli bir şekilde hareket ettiğini belirterek, şöyle dedi:

    "Herson, Kahovka, Donetsk ve diğer şehirlerimizin kurtuluşunu böyle sağlayacağız. Ama bu kesinlikle bizim çabalarımızın, savunma operasyonlarımızın sonucu olacak."

    Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Kahovka şehrinde yer alan hidroelektrik santrali barajını patlatma ihtimali olduğunu öne süren Zelensky, Rus güçlerine bu bölgede provokasyon girişimlerinden uzak durma çağrısında bulundu.


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