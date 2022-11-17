Vladimir Zelensky: Rusya'nın müzakereye hazır olduğunu duydum

Zelensky, görüşmelerin halka açık yapılmasını istedi. Bazı sinyaller aldığını anlatan Zelensky, "Görünüşe göre Putin, doğrudan müzakere istiyor" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, her iki tarafı uzlaştırma çabaları da sürüyor.

Kiev yönetimi barış görüşmelerini şartlara bağlarken, Moskova talepleri gerçekçi bulmadığını söylüyor.

Halka açık görüşme önerisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya tarafının müzakerelere hazır olduğuna dair sinyaller aldığını ifade etti.

Zelensky, herhangi bir müzakerenin "perde arkasında değil, halka açık olarak" yapılması gerektiğini savundu.

"Putin, doğrudan müzakere istiyor"

44 yaşındaki Ukraynalı lider, "Devletlerin liderlerinden bazı sinyaller aldım. Görünüşe göre Putin, doğrudan müzakere istiyor. Böyle sinyaller aldım. Kamuya açık bir format önerdim. Çünkü Rusya, Ukrayna ile bir halk savaşı yürütüyor." dedi.

Ukrayna'dan barış için 10 şart

Zelensky, Ukrayna'nın müzakerelere hazır olup olmadığı konusunda kuşkuların olmaması için, Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde "barışı yeniden sağlamak üzere 10 adım" önerdiğini anlattı.

Kommersant'ın haberine göre, Zelensky, "Bunun tüm dünya için bir barış formülü olduğuna inanıyorum." diye ekledi.

Moskova ile müzakerelerin yeniden başlatılması için önerilen şartlar arasında radyasyon ve nükleer güvenlik, gıda ve enerji güvenliği, tüm mahkumların serbest bırakılması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün restorasyonu, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve düşmanlıkların durdurulması yer alıyor.