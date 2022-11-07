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    Vladimir Zelensky: Rusya'nın suç ortakları cezalandırılmalı

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ve İran’a yönelik baskının artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.
    • 07.11.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 12:38
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    Vladimir Zelensky: Rusya'nın suç ortakları cezalandırılmalı

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü duyurdu.

    Zelensky, görüşmede İran’a yönelik baskının artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

    "Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı"

    Zelensky, “Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı. Bu konuyu sadece her zamanki ortaklarımızın seviyesine taşımayacağız, bütün dünya, İran rejiminin Rusya'ya bu savaşı uzatmasına yardım ettiğini ve bu nedenle, tam olarak Rus savaşı tarafından kışkırtılan dünyaya yönelik bu tehditlerin etkisini uzattığını bilecek.” dedi.

    "Rusya'nın İran füzelerine ihtiyacı var"

    Dün de Rusya’nın yine İran saldırı insansız hava araçlarını kullandığını belirten Zelensky, bunlardan bazılarının düşürüldüğünü ancak bazılarının da hedeflere isabet ettiğini söyleyerek, “Ayrıca, terör devletinin enerji başta olmak üzere altyapımıza yönelik toplu saldırıların olası bir tekrarı için güçleri ve imkanlarını yoğunlaştırdığını da anlıyoruz. Özellikle bunun için Rusya'nın İran füzelerine ihtiyacı var. Karşılık vermeye hazırlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

    Cephedeki durum hakkında da bilgi veren Zelensky, Donetsk bölgesinde şiddetli Rus saldırılarının devam ettiğini ancak Rusların ciddi kayıplar verdiğini ifade etti.

    Vladimir Zelensky: Rusya nın suç ortakları cezalandırılmalı #1


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