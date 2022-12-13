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    Vladimir Zelensky, Rusya'ya seslendi: Noel'de geri çekilin

    Rusya'ya bağlı birliklerin Ukrayna topraklarında bulunması, Zelensky'nin tepkisini çekti. Ukrayna lideri, geri çekilme konusunda Noel'i işaret etti.
    • 13.12.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:05
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    Vladimir Zelensky, Rusya'ya seslendi: Noel'de geri çekilin

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesindeki Rus askeri varlığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Zelensky, Almanya’nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri liderlerinin katılımıyla düzenlenen çevrimiçi toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

    Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın aylardır devam ettiğini dile getiren Zelensky, Ukrayna'ya sağladıkları askeri, sosyal ve mali yardımlarından dolayı G7 ülkelerine minnettar olduklarını kaydetti.

    Rusya'ya Noel çağrısı

    Rusya'yı somut bir çözüm süreci için gereken adımları atmaya davet eden Zelensky, gelecek günlerde dünya genelinde Noel'in kutlanacağını hatırlattı.

    Söz konusu günlerde günlerinde Rusya'yı ordusunu Ukrayna'dan çekmeye çağıran Zelensky, şunları söyledi:

    "Birliklerinizi Ukrayna'dan geri çekin"

    "Bu (Noel), normal insanların saldırganlığı değil, barışı düşündüğü bir dönemdir. Rusya'nın en azından saldırganlıktan vazgeçebileceğini kanıtlamaya çalışmasını öneriyorum.

    Bu Noel'de Rus birliklerinin uluslararası kabul edilmiş Ukrayna topraklarından geri çekilmeye başlaması doğru olur. Rusya birliklerini Ukrayna'dan çekerse, çatışmaların güvenilir bir şekilde durdurulması sağlanacaktır."

    Vladimir Zelensky, Rusya ya seslendi: Noel de geri çekilin #1

    "Moskova'dan haber bekliyoruz"

    Rusya'ya teklif ettiği çözümün yerine getirilmesi durumunda barışın sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını belirten Zelensky, artık Moskova'dan haber bekleyeceklerini kaydetti.

    Öte yandan Zelensky, liderlere seslendiği konuşmasında, savaş devam ettiği için Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Hepinizden, sağlanan dayanışmayı gelecek yıl da sürdürmenizi rica ediyorum. Rusya saldırganlığını sürdürüyor ve bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

    İhtiyaçları sıraladı: Modern tanklar, topçu sistemleri, silah, mermi

    Rusya'nın Ukrayna'ya göre daha fazla füze ve topçu sistemine sahip olduğuna dikkati çeken Zelensky, ülkesine yönelik silah yardımının artırılması gerektiğini belirtti.

    Zelensky, "Ukrayna'nın modern tanklara ihtiyacı var ve sizden bu savunma fırsatını sağlamanızı rica ediyorum. Ukrayna'nın sürekli topçu sistemleri, silah ve mermi desteğine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

    Vladimir Zelensky, Rusya ya seslendi: Noel de geri çekilin #2

    "Doğalgaz yardımını artırın"

    Rus ordusunun, Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarını hedef alarak sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa ülkelerini de bir enerji felaketine doğru sürüklemeye çalıştığını savunan Zelensky, "Sizleri doğalgaz konusunda Ukrayna'ya yapılan yardımı artırmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre, Zelensky, ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması için müzakere yollarıyla da çaba sarf ettiklerini dile getirerek, kısa bir süre önce Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesinde barış için 10 maddeden oluşan "Ukrayna Formülü" önerdiğini hatırlattı.

    Vladimir Zelensky, Rusya ya seslendi: Noel de geri çekilin #3

    Küresel Barış Formülü Zirvesi önerdi

    Ukrayna'nın teklif ettiği barış formülünün uygulanması için uluslararası bir forumun düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Zelensky, "Ukrayna'nın barış formülünün maddelerini nasıl ve ne zaman uygulayabileceğimize karar vermek için özel bir zirve, Küresel Barış Formülü Zirvesi'ni düzenlemeyi öneriyorum size." şeklinde konuştu.


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