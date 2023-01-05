Vladimir Zelensky, savaşın bitmesi için Batı'dan silah istedi

Vladimir Zelensky, savaşın bitmesi için Batı'dan silah istedi

Zelensky, Rusya'ya karşı silah sistemlerine ihtiyaç duyduklarını söyledi. "Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor" diyen Zelensky, Avrupa'nın güvenliğine işaret etti.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, birinci yılına doğru ilerliyor.

Çatışmalar zaman zaman azalsa da ateşkes henüz sağlanabilmiş değil.

Kiev yönetimi, savaşın bu yıl sona ermesinin Batılı ülkelerden gelmesi muhtemel silahlara bağlı olduğunu düşünüyor.

Batı'dan silah istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşın bitmesi için silah yardımına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zelensky, Fransa'nın ülkesine tekerlekli tankları göndereceğini bildirdi.

Silah desteğinin önemine vurgu yaptı

Fransa'nın bu silah desteğinin önemine işaret eden Zelensky, Rusya'ya karşı savaşta bu tür yardımlara ihtiyaç duyduklarını aktardı.

"Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor"

Ukrayna'ya silah yardımının Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğuna dikkati çeken Zelensky şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor ve terörist devletin yenilgisini hızlandırabilecek savunma imkanlarının hiçbirini geciktirmemek zorunludur."

Zelensky'nin iddiası: Yeni saldırı dalgası hazırlığı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırı dalgasına hazırlandığını iddia eden Zelensky, konu ile ilgili bazı ülkelerin liderlerini bilgilendirdiğini aktardı.

"Barışı tekrar sağlamalıyız"

Asıl amaçlarının Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğunu kaydeden Zelensky, ülkesinde mümkün olabilecek kısa bir süre içinde tekrar barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Düşmanın ilerlemesine izin vermedik"

AA'nın haberine göre, Rusya'nın, geçen yılın sonuna kadar Ukrayna'nın Donbas bölgesini tamamen ele geçirmeyi planladığını savunan Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgede düşmanın ilerlemesine izin vermediğini söyledi.

Zelensky, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade etti.