Vladimir Zelensky, savunma yardımı için ABD'ye teşekkür etti

Vladimir Zelensky, savunma yardımı için ABD'ye teşekkür etti

Biden ile görüşen Zelensky, yeni yardım paketi dolayısıyla minnettar olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği gündeme geldi.

ABD'ye yardım teşekkürü

Zelensky, ABD'li mevkidaşına geçen cuma günü açıklanan yeni savunma yardımı paketi nedeniyle teşekkür etti.

Ukrayna lideri ayrıca, ülkesinin "egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteği ve Rus saldırganlığına karşı uluslararası çabaları pekiştirmedeki liderliği için Biden'a minnettarlığını" ifade etti.

Biden ile Zelensky'nin görüşmesi

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı mali yardıma değinen Zelensky, şunları kaydetti:

"Sadece savaş alanında başarılı olmaya değil, aynı zamanda ulusumuzun ekonomisinin istikrarını korumaya da yardımcı oluyor."





Enerji altyapısının yüzde 50'si yok oldu

Zelensky ayrıca "Ukrayna'nın barışı sağlamak istediğini vurguladı ve bu hedefe ulaşmak için uluslararası çabaları pekiştirmenin önemine" dikkati çekti.

AA'nın haberine göre, Rus saldırılarının Ukrayna'daki enerji altyapısının yaklaşık yüzde 50'sinin yok olmasına yol açtığını söyleyen Zelensky, kesintilerden özellikle Kiev, Odesa, Lviv ve diğer bölgelerin etkilendiğini sözlerine ekledi.