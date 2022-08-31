Vladimir Zelensky: Tek bir Rus televizyonunun çalışmasına izin verilmemeli

Vladimir Zelensky: Tek bir Rus televizyonunun çalışmasına izin verilmemeli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus devlet medyasını hedef alarak, "Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat'tan beri devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Çekya’da düzenlenen Forum 2000’de konuşma yaptı.

Vladimir Zelensky, hitabında Rus devlet medyasını hedef aldı.

"Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky hitabında, Avrupa Birliği'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı.

İHA'nın haberine göre; Vladimir Zelensky, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tek bir Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı. Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli."



