Vladimir Zelensky: Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak

Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun yeni askeri planları ele alınırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmeler sonrası kameraların karşısına geçti.

Stoltenberg, Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırmak için 3 maddelik planda anlaştığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’un merkezinde düzenlenen Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek konserinin açılışında konuştu.

Zelensky, Litvanya’ya "Çözüme, güçlü bir NATO’ya, şüphe duymayan, zaman kaybetmeyen ve hiçbir saldırgana dönüp bakmayan bir NATO’ya olan inancıyla geldiğini" belirtti.

Vladimir Zelensky konuşmasında şunları kaydetti:

Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor. Peki bu büyük bir dilek mi? NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak.