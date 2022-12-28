Vladimir Zelensky: Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlıyoruz

Ukraynalı lider, 2023'ün belirleyici bir yıl olması gerektiğini söyledi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar son dönemde azalsa da savaş henüz bitmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın gidişatına ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Askerlerimiz gelecek yıla hazırlanıyor"

Zelensky, çatışmaların sona ermediğini hatırlatırken, askerleri gelecek yıla hazırladıklarını söyledi.

Sosyal medya paylaşımıyla ulusa seslenen Zelensky, savunma ve güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek cephedeki son durumu ele aldıklarını dile getirdi.

"Belirleyici bir yıl olmalı"

Görüşmede, ordunun gelecek yıla yönelik hazırlıklarını konuştuklarını aktaran Zelensky, "Ukrayna'nın savunma ve güvenlik güçlerini gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz. Bu belirleyici bir yıl olmalı." dedi.

"Her mevsime hazır olmalıyız"

Ukrayna ordusunun her mevsime hazır olması gerektiğini vurgulayan Zelensky, şöyle konuştu:

"Kışın risklerin ne olduğunu, baharda ne yapmamız gerektiğini ve dolayısıyla tüm savunma ve güvenlik sektörünün hangi sonuçları göstermesi gerektiğini biliyoruz."

Zelensky: Ukrayna'nın tüm topraklarını özgürleştireceğiz

AA'nın haberine göre, amaçlarının, Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğuna dikkati çeken Zelensky, 2023 yılına da bu inançla gireceklerini belirtti.