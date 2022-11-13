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    Vladimir Zelensky, Ukrayna-Rusya savaşında son durumu aktardı

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donetsk'teki çatışmalara ilişkin, "Orası tam bir cehennem. Orada her gün son derece ağır çatışmalar oluyor." dedi.
    • 13.11.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 09:16
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    Vladimir Zelensky, Ukrayna-Rusya savaşında son durumu aktardı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

    Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken Rus ordusu şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşa ilişkin yaptığı paylaşımda  son gelişmeleri değerlendirdi.

    "Hep birlikte bir sevinci yaşıyoruz"

    Ukrayna birliklerinin, Rus güçlerinin çekildiği Herson şehrine girdiğini, halkın askerleri büyük sevinçle karşıladığını belirten Zelensky, "Bugün hep birlikte bir sevinci yaşıyoruz. Herson'daki insanlarımızın Ukraynalı savunucularla karşılaşması görüntülerini henüz izlememiş bir kişi bile kaldı mı bilmiyorum." dedi.

    Vladimir Zelensky, Ukrayna-Rusya savaşında son durumu aktardı #1

    Herson bölgesinde 60'tan fazla yerleşim yerinde kontrol sağlandı

    Zelensky, "Bu akşam itibarıyla savunma güçleri Herson bölgesinin 60'tan fazla yerleşim yerinde kontrol sağladı. Polis güvenlik tedbirlerine başladı." diye konuştu.

    Mayın temizleme çalışmalarına başlandı

    Rus güçlerin çekilmesinden sonra bölgede çok fazla patlamamış mayın, mermi ve diğer mühimmatın kaldığına dikkati çeken Zelensky, uzmanlar tarafından mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

    "Orası tam bir cehennem"

    Ülkesinde savaşın devam ettiği cephe hatlarından Donetsk bölgesinde en sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Zelensky, "Orası tam bir cehennem. Orada her gün son derece ağır çatışmalar oluyor." dedi.

    Vladimir Zelensky, Ukrayna-Rusya savaşında son durumu aktardı #2


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