Vladimir Zelensky, ülkesinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinden vazgeçmediğini söyledi

Rusya- Ukrayna hattında tarafların taviz vermemesi işleri zorlaştırıyor.

ABD arabuluculuğunda ateşkes çalışmaları sürerken henüz yeterli aşama kaydedilemedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Washington'da gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya'nın ateşkese zorlanması gerektiğini savunan Zelensky, bunun için Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların artırılmasını istedi.

"AMERİKAN ENERJİ ŞİRKETLERİ UKRAYNA'YA GİRMEK İSTİYOR"

Zelensky, ABD'nin, Rus doğal gazını Avrupa'dan "tamamen çıkarılmasını" talep ettiğini dile getirerek, "Ukrayna kesinlikle yardımcı olacak. Amerikan enerji şirketleri Ukrayna pazarına girmek istiyor." dedi.

Enerji projeleri konusunda ABD ile farklı seçenekleri değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Zelensky, bu seçeneklerden birinin Odessa’da bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşa edilmesi olduğunu kaydetti.

Zelensky, söz konusu projenin hayata geçirilebilmesi için öncelikle Türkiye tarafıyla görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HAKKINDA DA KONUŞTU

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarının sürdüğünü, hava savunma imkanlarını güçlendirmeye devam edeceklerini ve ABD’den 25 "Patriot" hava savunma sistemi almak istediklerini belirten Zelensky, "ABD’nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde, hava savunma konusunda savunma şirketleriyle görüşmeler yürütüyoruz ve 25 Patriot sistemi için sözleşme hazırlıyoruz. Bunun çok iyi bir anlaşma olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelensky ayrıca, ABD'den "Tomahawk" gibi uzun menzilli füzelerin alınması için Avrupalı müttefiklerle birlikte ABD tarafıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

GÖRÜŞMENİN BUDAPEŞTE'DE OLMASI HOŞUNA GİTMEDİ

Zelensky, savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin yapılması için ABD ve Rusya heyetlerinin Macaristan’da bir araya geleceğine ilişkin bilgileri de değerlendirdi.

"Budapeşte’nin bu toplantı için en uygun yer olduğunu düşünmüyorum. Elbette, eğer barış getirebilecekse, toplantının nerede yapılacağının bir önemi yok." ifadelerini kullanan Zelensky, bu tür görüşmeler için Türkiye, İsviçre, Avusturya, Vatikan, Suudi Arabistan ve Katar’ın "değerli seçenekler" arasında yer aldığını vurguladı.

VİCTOR ORBAN'A ELEŞTİRİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'yı desteklemediğini savunan Zelensky, "Ukrayna'yı her yerde bloke eden bir başbakanın Ukraynalılar için olumlu, hatta dengeli bir şey yapabileceğini sanmıyorum." yorumunda bulundu.

Müzakerelerde ülkesine baskının kurulmaması gerektiğini belirten Zelensky, "Eğer sadece Ukrayna'ya baskı uygulanması yönünde bir yaklaşımı olursa, kimse galip gelemez. Rusların kazanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDAKİ TUTUMUMUZ AYNI"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Donbas’tan ve ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini söylediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: