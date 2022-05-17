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    Vladimir Zelensky, uzun aradan sonra eşi Olena Zelenska ile görüntülendi

    Çift, savaşın ardından uzun bir süre sonra yeniden birlikte kameralara yansıdı. Devam eden savaş nedeniyle ikilinin son derece yorgun olduklarına ilişkin anlar objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:23
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    Vladimir Zelensky, uzun aradan sonra eşi Olena Zelenska ile görüntülendi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile devam eden çatışmalar nedeniyle yakın ekibiyle birlikte süreci yönetiyor.

    Zelensky, çatışmaların şiddetlendiği dönemde kameraların karşısına geçerek, ülke halkına mesaj verirken, Batılı ülkelerden de her defasında askeri teçhizat desteği istedi.

    Kiev'deki cenaze törenine birlikte katıldılar

    Zelensky, uzun bir süredir eşi Olena Zelenska olmadan kameralara yansıdı.

    Çift, bugün ise haftalar sonra yeniden aynı karede görüntülendi. Zelensky ve eşi Olena, Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Leonid Kravchuk'un başkent Kiev'deki cenaze törenine katıldı.

    Sakin ve yorgun

    Yaklaşık 3 ay önce birlikte objektiflere yansıyan çiftin sakin, ancak devam eden savaş nedeniyle de yorgun olduğu görüldü.

    Olena Zelenska, bir süre önce yaptığı açıklamada, Zelensky ile sadece telefonla konuşabildiğini söylemişti.

    Öte yandan Kravchuk, 88 yaşında Almanya'nın Münih kentinde yaşamını yitirdi.

    Vladimir Zelensky, uzun aradan sonra eşi Olena Zelenska ile görüntülendi #1

    Vladimir Zelensky, uzun aradan sonra eşi Olena Zelenska ile görüntülendi #2

    Vladimir Zelensky, uzun aradan sonra eşi Olena Zelenska ile görüntülendi #3


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