Vladimir Zelensky, yeni bir ateşkes planı hazırladığını söyledi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ateşkese yönelik bir plan hazırladığını ve bunu mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile paylaşmak istediğini söyledi.

AA

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor.

2022 yılında başlayan ve süren savaşa dair, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky yeni bir açıklama yaptı.

Zelenskiy, topraklarını bırakmaları yönündeki ültimatomları kabul edemeyeceklerini ve buna göz yumamayacaklarını dile getirdi.

"ATEŞKES PLANI HAZIRLADIM, İLK TEMAS BİDEN İLE"

Ateşkese yönelik bir planı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bir plan hazırladım ve bunu ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum çünkü Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." ifadelerini kullandı.

"İTALYA İLE SORUNUMUZ YOK"

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında kendilerine karşı, Kuzey Kore yapımı füzeler kullandığını, bunlara dair kalıntılardan video kayıtlarına kadar kanıtları olduğunu, aynı zamanda İran yapımı füze ve dronların da kullanıldığını savundu.

Zelenskiy, silahların kullanımıyla alakalı İtalya ile bir sorunlarının olmadığını da kaydetti.

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız" diyen Zelenskiy, yeniden toparlanma konferansları, somut anlaşmalarla ekonomiyi güçlendirdiklerini ve bu şekilde savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)