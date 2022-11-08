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    Vladimir Zelensky'den ABD'ye çağrı: Barışa kadar desteği sürdürün

    Zelensky, Beyaz Saray'dan Rus ordusuna karşı desteğini devam ettirmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:55
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    Vladimir Zelensky'den ABD'ye çağrı: Barışa kadar desteği sürdürün

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile savaşta Washington yönetiminden desteğini sürdürmesini talep etti.

    Zelensky, yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinin sonucuna işaret etti.

    Sürekli destek talebi

    Açıklamasında Zelensky, "Devletimizin toprak bütünlüğünü tamamen geri alabileceğimiz güne kadar Ukrayna'ya bu sürekli desteği sürdürmenizi istiyorum." dedi.

    ABD ile ilgili iddiaların ardından dikkat çeken açıklama

    Zelensky'nin sözleri, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya ile müzakereleri sürdürmeye zorladığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

    Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin başında olduğu sürece Moskova ile diyalog kurmayacağını söylüyor.

    40 milyar dolar taahhüt

    ABD Kongresi, mayıs ayında Ukrayna için 40 milyar dolar taahhüt etti. Kiev, daha fazla hava savunma sistemi tedarikinden sonra Beyaz Saray'a teşekkür etti.

    Öte yandan Vladimir Zelensky, "Rusya özgürlüğümüzü yok etmeye ve Ukrayna'yı yeryüzünden silmeye karar verince hemen birleştik ve bu birliği koruyoruz." diye ekledi.

    Vladimir Zelensky den ABD ye çağrı: Barışa kadar desteği sürdürün #1


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