Vladimir Zelensky'den ABD'ye çağrı: Barışa kadar desteği sürdürün

Zelensky, Beyaz Saray'dan Rus ordusuna karşı desteğini devam ettirmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile savaşta Washington yönetiminden desteğini sürdürmesini talep etti.

Zelensky, yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinin sonucuna işaret etti.

Sürekli destek talebi

Açıklamasında Zelensky, "Devletimizin toprak bütünlüğünü tamamen geri alabileceğimiz güne kadar Ukrayna'ya bu sürekli desteği sürdürmenizi istiyorum." dedi.

ABD ile ilgili iddiaların ardından dikkat çeken açıklama

Zelensky'nin sözleri, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya ile müzakereleri sürdürmeye zorladığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin başında olduğu sürece Moskova ile diyalog kurmayacağını söylüyor.

40 milyar dolar taahhüt

ABD Kongresi, mayıs ayında Ukrayna için 40 milyar dolar taahhüt etti. Kiev, daha fazla hava savunma sistemi tedarikinden sonra Beyaz Saray'a teşekkür etti.

Öte yandan Vladimir Zelensky, "Rusya özgürlüğümüzü yok etmeye ve Ukrayna'yı yeryüzünden silmeye karar verince hemen birleştik ve bu birliği koruyoruz." diye ekledi.