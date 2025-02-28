Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Zelensky, Trump öncesi başkanlar da dahil ABD yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi.

Zelensky, görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile gergin geçen görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'ye teşekkür eden Zelensky, "Trump, Kongre ve Amerikan halkı teşekkürler. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.