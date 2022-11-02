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    Vladimir Zelensky'den dünyaya çağrı: Tahıl Koridoru'nu koruyun

    Ukrayna lideri, koridor için 'uzun vadeli savunma' kurulmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 10:04
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    Vladimir Zelensky'den dünyaya çağrı: Tahıl Koridoru'nu koruyun

    Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurdu.

    Bunun üzerine Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler, 16 geminin hareketi için anlaşma sağladı.

    Tahıl Koridoru çağrısı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, uluslararası toplumu ülkesinden açılan Tahıl Koridoru'nu korumak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Zelensky, koridorun "güvenilir ve uzun vadeli savunmaya" ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Zelensky: Rusya açıkça uyarılmalı

    Zelensky, "Rusya, gıda ihracatımızı kesintiye uğratacak herhangi bir adım konusunda dünyadan sert bir yanıt alacağı konusunda açıkça haberdar uyarılmalı." dedi.

    Ukrayna lideri, "Burada söz konusu olan, on milyonlarca insanın hayatıdır." diye ekledi.

    Erdoğan-Putin görüşmesi

    Al Jazeera'nin aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çekilme kararının ardından anlaşmaya yeniden katılmayı düşüneceklerini söyledi.

    Vladimir Zelensky den dünyaya çağrı: Tahıl Koridoru nu koruyun #1


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