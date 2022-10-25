Vladimir Zelensky'den İtalya'ya çağrı: Hava savunma sistemi lazım

Zelensky, toplum olarak yeniden normale dönmek isteklerini söyledi. Ukrayna lideri, "İtalya, Fransa ve Almanya ile hava savunma sistemi üretiyor. Umarım yardım ederler" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batılı ülkelerden askeri destek istemeye devam ediyor.

Daha önce ağır silah isteğinde bulunan Zelensky, bu kez İtalya'dan hava savunma sistemi talep etti.

Meloni'ye Kiev daveti

Corriere della Sera'ya röportaj veren Zelensky, savaşın gidişatı ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelensky, Mario Draghi'den sonra İtalya'da başbakanlığa gelen Giorgia Meloni ile "mükemmel bir ilişki kurduklarını" belirterek Meloni'yi, Kiev'e davet ettiğini söyledi.

"Bize hava savunma sistemi lazım"

İtalya'ya yaptığı yardımlar için teşekkür eden Zelensky, "Bize hava savunma sistemi lazım. Bu bizim için hayati. İstiyoruz ki bizim sığınmacılarımız Ukrayna’ya geri dönsün. Ekonomimizi yeniden inşa etmek zorundayız, çocuklar okullarına gidebilmeli, toplum yeniden normale dönmeli.

Bunun için havadan saldırılara karşı koyacak, sivillerin güvenliğini sağlayacak silahlar lazım. İtalya, Fransa ve Almanya ile beraber hava savunma sistemi üretiyor. Umarız ki bize yardım edebilirler." ifadelerini kullandı.

Çin açıklaması: Rus eylemlerinin ciddiyetini anladıklarını umuyorum

Zelensky, Çin'in Rusya'yı bu savaşta askeri açıdan desteklemediğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Umarım, Pekin, nükleer santrallere yönelik tehditlerden Karadeniz'in ablukaya alınmasına kadar Rus eylemlerinin ciddiyetini anlamıştır. Tabii ki Çin'in savaşı durdurmaya yönelik bir çağrı yapması halinde bu, Moskova'dan duyulacaktır."

İran'a tepki: Hemen son vermelerini istiyoruz

İran'ın savaştaki tutumuna yönelik soruya ise Ukrayna Devlet Başkanı, "Üzgünüm ama ne yazık ki Tahran'ın, Ruslara yüzlerce insansız hava aracı sağladığı açık ve binlercesi de yolda." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın aktardığına göre, Tahran'ın bunu reddettiği hatırlatılan Vladimir Zelensky, "Şüphesiz kanıtlarımız var. Onlar da biliyorlar. Buna hemen son vermelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Berlusconi 90 yaşında, esenlikler diliyorum"

Giorgia Meloni'nin sağ ittifak içerisindeki ortağı Silvio Berlusconi'nin geçen hafta kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarında "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'da savaşa itildiği" şeklindeki yorumu ve kendisi hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Ukrayna lideri, şöyle dedi:

"Berlusconi, Putin'in anlatısını kullandı. Berlusconi'nin kişisel görüşlerini görmedim. İtalyanların sadece yüzde 8'i bu kişiye oy vermiş durumda. Bu da seçmenlerin yanıtı ki benim için yeterli. Kendisi neredeyse 90 yaşında, esenlikler diliyorum ona."