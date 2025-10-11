Vladimir Zelensky'den Trump'a: Ukrayna'nın hava savunması güçlendirilmeli

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken kritik bir görüşme gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

TRUMP'I GAZZE İÇİN TEBRİK ETTİ

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelensky, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelensky, Orta Doğu’da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

"HAVA SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRME OLANAKLARIMIZI GÖRÜŞTÜK"

Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump’a bilgi verdiğini belirten Zelensky, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump’a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük." ifadelerini kullandı.

Zelensky, savaşın sona ermesi için Rusya’nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.