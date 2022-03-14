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    Vladimir Zelensky'den Ukraynalılara: Savunmayı destekleyin

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, halkını dayanışmaya çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:20
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    Vladimir Zelensky'den Ukraynalılara: Savunmayı destekleyin

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın 19'uncu gününde Ukraynalılara sesledi.

    Zelensky, Rusya'nın altyapıyı yok etmeye ve şehirleri vurmaya devam ettiğini söyledi.

    "ONLARI YENMELİYİZ"

    Yıkıma uğrayan her bölgenin yeniden inşa edileceğini belirten Zeleksy, şu ifadelere yer verdi:

    "İşgalciler hala topraklarımızda olduğuna göre onları yenmeliyiz. Şehirlerimizi, köylerimizi, topraklarımızın her metresini korumalıyız.

    "SAVUNMAYI DESTEKLEYİN"

    Ukraynalıların kalbini ruhunu korumalıyız. Birbirinize yardım edin. Birbirinize destek olun. Savunmayı destekleyin ve devleti koruyun! Birlikte kazanacağız. Zafer Ukrayna'nın!."

    Vladimir Zelensky den Ukraynalılara: Savunmayı destekleyin #1


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