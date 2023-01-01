Vladimir Zelensky'nin 2023 mesajı: Bizden çalınanların geri dönüş yılı olsun

Savaş sürecinden bahseden Zelensky, "Kaçmadık ve birlik olduk" dedi. Zelensky, Rusya'nın dünya barışını yok ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yeni yıl mesajı paylaştı.

Zelensky, 24 Şubat'ta Rusya ile başlayan savaşa işaret ederek, temennilerini dile getirdi.

"24 Şubat'ta başka bir hayata uyandık"

"Bu yıl (bizim için) 24 Şubat'ta başladı. Karanlıktı, gürültülüydü. Birçok kişi için zor, bazıları için korkutucuydu." diyen Zelensky, "Ama kesinlikle bir daha asla korkmayacağız. 24 Şubat'ta başka bir hayata başka insanlar olarak uyandık." şeklinde konuştu.

"Bu yıl geri dönüş yılı olsun"

ABD ve Avrupa ülkelerine ve kendilerine destek olan dünyadan birçok insana teşekkür eden Zelensky, "Bu yıl geri dönüş yılı olsun. Halkımızın dönüşü. Askerlerin ailelerine dönüşü. Mahkumların evlerine, göçmenlerin Ukrayna'larına dönüşü olsun. Topraklarımızın dönüşü. Geçici olarak işgal edilen topraklarımız sonsuza kadar özgür olacak.

Normal hayata dönüş. Sokağa çıkma yasağı olmayan mutlu anlara dönüş. Hava saldırısı sirenleri olmadan dünyevi sevinçlere dönüş olsun. Bizden çalınanların geri dönüşü olsun." ifadelerine yer verdi.

"Düşmanı karşıladık, direndik"

Kendilerinin ve düşmanın neler yapabileceğini gördüklerini belirten Zelensky, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"24 Şubat'ta milyonlarca insan bir seçim yaptı. Beyaz bayrak değil, mavi ve sarı bayrağı gösterdi. Kaçmadık ve birlik olduk. Düşmanı karşıladık, direndik ve savaştık. 24 Şubat'taki patlamalar bizi hayrete düşürdü.

"Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok dediler"



Bize 'teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok' dendi. Biz ise 'kazanmaktan başka seçeneğimiz yok' diyoruz. Paniği aştık. Kaçmadık, birleştik. Şüpheleri, umutsuzluğu ve korkuyu yendik. Kendimize ve gücümüze inandık."





"Rusya, dünya barışını yok etti"

İHA'nın aktardığına göre, Rusya'nın saldırıları sonrasında kaçmadıklarını ve direndiklerini söyleyerek Ukrayna ordusuna da sergiledikleri yüksek direniş örneği için teşekkür eden Zelensky, "Bu yıl Ukrayna için, tüm Avrupa için ve tüm dünya için kayıp bir yıl olarak adlandırılabilir. Ama bu yanlış. Hiçbir şey kaybetmedik. Bizden alındı. Ukrayna erkeklerini ve kadınlarını kaybetmedi, katiller tarafından öldürüldüler.





Ukraynalılar evlerini kaybetmediler, teröristler tarafından yok edildiler. Topraklarımızı kaybetmedik, işgalciler tarafından işgal edildiler. Dünya barışı kaybetmedi, Rusya onu yok etti. Bu yıl bizi kalbimizden yaraladı. Herson, Melitopol, Kırım ve tüm Donbass için dua ediyoruz. Savaşıyoruz ve savaşmaya devam edeceğiz. Tek sözümüz zafer." dedi.