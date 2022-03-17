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    Vladimir Zelensky'nin deepfake videosu yayınlandı

    Ukrayna halkını yanıltmak için yapay montajla video üretildi. Zelensky'nin "Teslim olma vakti" şeklinde ifadeler kullandığı izlenimi oluşturulmaya çalışıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:30
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    Vladimir Zelensky'nin deepfake videosu yayınlandı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırıları devam ederken, sıklıkla kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

    Zelensky, yaptığı konuşmalarda, ülke olarak direnişten bahsederken, Batı'dan Moskova yönetimine karşı daha fazla adım atmasını istiyor.

    ZELENSKY'NİN DEEPFAKE VİDEOSU

    Hem bölge hem de dünya kritik bir süreçten geçerken, Ukrayna halkını yanıltmak isteyen bilgisayar korsanları, Zelensky'nin deepfake (yapay montaj video) videosunu ortaya attı.

    Ukraine 24 kanalında sunulan haberde, söz konusu video yayınlandı.

    Vladimir Zelensky'nin deepfake videosu yayınlandı VİDEO

    HALKI YANILTMAYA ÇALIŞTILAR: TESLİM OLMA VAKTİ

    Montaj görüntüde Zelensky, "Ukraynalılardan silahlarını bırakmalarını istiyorum." şeklinde konuşturuldu.

    Ayrıca, "Teslim olma vakti. Bu savaşta başarısız olduğumuz açık. Donbas'a dönmeye karar verdim." ifadeleri kullanıldı.

    Vladimir Zelensky nin deepfake videosu yayınlandı #1


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