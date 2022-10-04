Vladimir Zelensky’nin eşi Olena Zelenska, Azov taburu komutanları ile buluştu

Zelensky’nin eşi Olena Zelenska, Rusya ile yapılan esir takası anlaşması ile Türkiye’ye gelen Azov taburu komutanları ile İstanbul’da bir araya geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayından bu yana devam eden savaş sürecinde, Türkiye tüm dünyaya diplomasi dersi verdi.

Tahıl koridoru görüşmelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen diplomasi çalışmaları ile savaş esiri takası gerçekleştirildi.

Azov taburu komutanları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin eşi Olena Zelenska ile İstanbul'da bir araya geldi.

“Daha geçilecek uzun bir yol var”

Zelenska Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Azovtsal Fabrikası'nda savaşan komutanlar ve aileleriyle görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 'Azov' kahramanlarıyla bir araya geldik. Çaba ve dayanıklılık için şükranlarımızı dile getirdik. Andriy Yermak, aileleri ile (askerlerin) bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha geçilecek uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlüğü ve herkesin evine dönmesi için mücadele edecek."





“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvencesiyle tamamen güvendeler”

Öte yandan görüntülü mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu Türkiye'ye getirilen Ukraynalı askerlerinin güvende olduklarını belirtti.

Zelenskiy, Azovstal'da savaşan Azov komutanlarının, İstanbul'da aileleriyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Ukraynalı askerlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle güvende olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvencesiyle tamamen güvendeler. Uygun koşullar sağlandı (askerlere) ve şimdi akrabalarını görebiliyorlar. Aylarca birbirlerini göremediler ve şimdi tekrar aileleriyle olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum."