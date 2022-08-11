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    Vladimir Zelensky'nin koleksiyon figürü yapıldı

    Brooklyn merkezli tasarım firması, Zelensky'nin figürüyle ilgili çalışma yürüttü. Finansman 120 bin doları aşarken, her üründen 1 dolar Ukrayna'ya gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:23
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    Vladimir Zelensky'nin koleksiyon figürü yapıldı

    ABD'nin New York kentinde bir ürün tasarım şirketi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ilgili bir çalışmaya imza attı.

    Brooklyn'deki şirket, ülkesi Rusya ile savaş halinde olan Zelensky'nin koleksiyon figürünü yaptı.

    120 bin doları geçti

    Üretimi finanse etmek isteyen şirket, kısa bir süre önce kampanya başlattı. Üç saat içinde 30 bin dolarlık finansman hedefine ulaşan proje, son olarak 120 bin doları aştı.

    Her figürden 1 dolar Ukrayna'ya gönderilecek

    Reuters'ın haberine göre, satılan her Zelensky figüründen elde edilen 1 dolar Ukrayna'ya gönderilecek.

    Zelensky figürünün 15 santimetre uzunluğundaki prototipi, Çin'de plastikten seri olarak üretilecek.

    "İlham verici bir karakter"

    Söz konusu firmanın CEO'su Jason Feinberg, Ukrayna Devlet Başkanı ile ilgili, "Bu an için mükemmel bir lider ve süper ilham verici bir karakter." şeklindeki görüşünü paylaştı.

    Vladimir Zelensky'nin koleksiyon figürü yapıldı ViDEO

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    Vladimir Zelensky nin koleksiyon figürü yapıldı #2

    Vladimir Zelensky nin koleksiyon figürü yapıldı #3

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