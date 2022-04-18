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    Vladimir Zelensky'nin konuşulan görüntüsü

    Vladimir Zelensky'nin konuşulan görüntüsü

    Makam odasındaki konuşmasını kaydeden Ukrayna liderinin, sarhoş olduğu öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:47
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    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın üzerinden haftalar geçti.

    Ukrayna güçleri, Rusya ordusu karşısında direnişlerini sürdürüyor.

    Barikatlar oluşturan gönüllü siviller askeri eğitimlerden geçirilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de kameraların karşısında halka dayanışma mesajları gönderiyor.

    Zelensky'nin gündem olan görüntüsü

    Sıklıkla kameralar önünde açıklamalarda bulunan Zelensky ile ilgili paylaşılan ve daha sonra silinen bir görüntü ise soru işaretlerine neden oldu.

    Zelensky, "52'nci günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim? Güçlüyüz!, çalışıyoruz, seviyoruz, müteşekkiriz, gururluyuz ve biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

    "Konuşurken sarhoştu" iddiası

    Ukrayna lideri, kayıt sırasında odasındaki diğer nesneleri de gösterdi.

    Ancak konuşurken ortaya koyduğu hareketleri nedeniyle Zelesnky'nin "sarhoş olduğu, uyuşturucu kullanmış olabileceği" iddia edildi.

    Vladimir Zelensky'nin konuşulan görüntüsü ViDEO

    Vladimir Zelensky nin konuşulan görüntüsü #1


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