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    Vladimir Zelensky'nin poları açık artırmada satıldı

    Savaşın başlamasıyla Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin üstünden çıkarmadığı haki polar, İngiltere Başbakanı Johnson'ın yönettiği açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.
    • 07.05.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 17:44
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    Vladimir Zelensky'nin poları açık artırmada satıldı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Rusya ile devam eden savaşın başından bu yana giydiği haki rengindeki poları, Ukrayna'ya bağış toplanması amacıyla bir müzayedede 50 bin sterlinlik açılış fiyatının ardından 90 bin sterline satıldı.

    Çömlek sürahi ve Kiev turu

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Christie's müzayede evi tarafından yürütülen müzayedede ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen horoz şeklindeki çömlek sürahisi ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko'nun rehberliğinde bir Kiev turu da satışa sunuldu.

    Vladimir Zelensky nin poları açık artırmada satıldı #1

    “Modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri”

    Müzayedeyi yöneten İngiltere Başbakanı Johnson, Zelensky'yi “modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri” olarak nitelendirdi.

    Johnson, satışa sunulan parçaların paha biçilenden daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini söyledi.

    Vladimir Zelensky nin poları açık artırmada satıldı #2

    “Kiev turu yaptım, güzel bir şehir”

    İngiltere Başbakanı, “İster Zelensky'nin 50 bin sterlinlik poları için teklif veriyor olun, ister Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu için teklif veriyor olun, ben buradan çok daha yüksek teklifler istiyorum. Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu yaptım, güzel bir şehir. Buna değer.” şeklinde konuştu.

    Johnson, “Bu gece Ukrayna'yı destekleyin dostlarım, böylece büyük antik Avrupa başkenti Kiev bir daha asla tehdit edilemez ve Ukrayna bir kez daha bütün ve özgür olabilir.” dedi.

    Vladimir Zelensky nin poları açık artırmada satıldı #3

    Zelensky'den Johnson'a övgü

    Reuters’ın haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yönettiği Ukrayna için 1 milyon sterline kadar ekonomik yardım sağlanmasını amaçlayan programda ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı.

    Zelenskiy, Kiev'i ziyaret eden Johnson'ın “cesur davranışını” övdü.

    Vladimir Zelensky nin poları açık artırmada satıldı #4

    İngiltere’den Ukrayna’ya yardımlar

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından sonra Ukrayna parlamentosuna hitap eden ilk lider olan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya yardım etme çabalarını “yoğunlaştırmaya devam edeceğini” belirtmişti.

    İngiltere ayrıca Rus güçleri Ukrayna'dan püskürtmek için ülkeye silah ve yardım göndermişti.

    Vladimir Zelensky nin poları açık artırmada satıldı #5


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