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    Volkswagen, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

    Çin'de hızla artan korona vakalarının ardından Chengdu kentindeki Volkswagen fabrikasında üretim askıya alındı.
    • 28.11.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:29
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    Volkswagen, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

    Çin, yeni bir korona dalgasıyla mücadele ediyor.

    Hızla artan vaka sayılarının ardından ülkedeki önlemler sıkılaştırılırken, uluslararası firmalar da çeşitli tedbirler almaya başladı.

    Volkswagen fabrikada üretimi durdurdu

    İHA'nın haberine göre Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Chengdu kentinde bulunan fabrikasındaki üretimin artan koronavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta durdurulduğunu açıkladı.

    Şirket ayrıca, Changchun kentindeki fabrikada da parça eksikliği nedeniyle 5 ürün bandından 2'sinde üretimin beklemeye alındığını bildirdi. Diğer fabrikaların normal çalışmalarına devam ettiği fakat durumun istikrarsız ilerlediği de aktarıldı.

    Alman otomobil şirketi BMW, Çin'deki fabrikalarında üretimin normal devam ettiğini fakat ofis çalışanlarının evden çalışma sistemine geçtiğini açıklamıştı.

    Volkswagen, Çin deki fabrikasında üretimi durdurdu #1


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