Volodimir Zelenski: Ukrayna, makineli ve pompalı tüfeklerle Rus füzelerini vuramaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Zelenski konuşmasında, "Ukrayna, makineli ve pompalı tüfeklerle Rus füzelerini vuramaz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve halk ise bu savaşa karşı direniyor.

Rusya'ya karşı birçok ülke yaptırım kararı alırken, Ukrayna'nın gösterdiği direniş ise herkesin taktirini topladı.

Ülkesini terk etmeyen Başkan Zelenski, sık sık yayınladığı video mesajlar ile ulusa sesleniyor ve önemli açıklamalar yapıyor.

Zelenski, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Mariupol kentindeki kuşatmayı bitirmek için askeri araçlara, tanklara ve hava araçlarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

"UKRAYNA, POMPALI TÜFEKLERLE RUS FÜZELERİNİ VURAMAZ"

Zelenski, konuşmasında, Rus füzelerinin pompalı ve makineli tüfeklerle etkisiz hale getirilemeyeceğini belirterek, “Bugün, Polonya Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeden hemen sonra Mariupol’daki koruma birlikleriyle ile temasa geçtim. Onlarla sürekli iletişim halindeyim.

Kararlılıkları, kahramanlıkları ve dayanıklılıkları etkileyici. Her birine minnettarım. 31 gündür bir düzine ya da iki uçak ve tank nasıl gönderilir diye düşünenlere Mariupol’dakilerin cesaretinin en azından bir yüzdesini diliyorum. Ukrayna, makineli ve pompalı tüfeklerle Rus füzelerini vuramaz.” dedi.

"YETERLİ SAYIDA ZIRHLI ARAÇ VE TANK OLMALI"

Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirterek, “Yeterli sayıda tank, diğer zırhlı araçlar ve tabii ki uçaklar olmadan Mariupol'un kuşatmasını bitirmek mümkün değil. Ukrayna'nın tüm savunucuları bunu biliyor.

Mariupol'un tüm savunucuları bunu biliyor. Binlerce insan bunu biliyor, orada abluka altında ölen vatandaşlar, siviller bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

"MARİUPOL'DAKİ DURUMU HERKES BİLİYOR"

ABD ve Avrupalı politikacılara tepki gösteren Zelenski, Mariupol’daki durumun hem ABD hem de Avrupalı politikacılar tarafından bilindiğini vurgulayarak, “ABD bunu biliyor. Bütün Avrupalı politikacılar biliyor. Herkese söyledik. Bu mümkün olan en kısa sürede dünyadaki birçok insan tarafından bilinmelidir.

Böylece herkes kimin ve neden bu trajediyi önlemekten korktuğunu anlamalıdır. Kimin basitçe karar vermekten korktuğunu anlamalıdır” diye konuştu.