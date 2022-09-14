Vladimir Zelensky yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum şehrinde

6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan İzyum şehri, 8 eylül tarihinde yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Başkan Vladimir Zelensky, kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat tarihinden itibaren sürüyor.

Her geçen gün şiddetini artıran Rusya, sadece askeri noktaları değil, sivil alanları da hedef aldı.

Yaklaşık 6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan İzyum şehrinin kontrolü 8 Eylül’de yeniden Ukrayna'ya geçti.

Zelensky'den ziyaret

Bu kapsamda Rusya 10 Eylül tarihinde İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Savaş nedeniyle birçok elektrik hattının zarar gördüğü kent, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından ziyaret edildi.

Ukrayna bayrağı göndere çekildi

Ziyaret öncesinde Ukrayna güçleri, İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi.

"Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelensky, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi. Zelensky, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bugünün modern Rus ulusunun bir parçası"

İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorulara yanıt veren Zelensky, "Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar."

AA'nın aktarımına göre; tören sonunda Zelensky, askerler ve İzyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.