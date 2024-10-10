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DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "barışa" dair konuştu.

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen ‘Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne katılan Zelensky, jeopolitik kararlılık olmadan barışın mümkün olmadığını kaydetti.

"BİR FIRSATIMIZ VAR"

Ülkesinin kendi geleceğine ilişkin bağımsız karar verdiğini aktaran Zelensky, "Jeopolitik kararlılık olmadan barış mümkün değildir. Ekim, kasım ve aralık aylarında durumu barışa ve uzun vadeli istikrara taşımak için gerçek bir fırsatımız var.

Savaş alanındaki gelişmeler, bu seçimi yapma fırsatı yaratıyor. Bu da savaşı en geç 2025'e kadar sona erdirecek kararlı eylem lehine bir seçim olur." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN NATO'DA YERİ VARMI?"

Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırladıkları ‘Zafer Planı’na da değindi. Planı ABD Başkanı Joe Biden'a tanıttığını belirten Zelensky, planı bundan sonra tüm ortaklarıyla paylaşacaklarını söyledi.

Planın ilk maddesinin Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ile NATO'nun güçlendirilmesi için gereken konuları içerdiğini vurgulayan Zelensky, "Ukrayna'nın NATO'da yeri var mı? Eğer öyleyse ve bu doğrulanırsa, Putin jeopolitik olarak kaybedecek." dedi.