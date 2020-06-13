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- Vuhan'da karantina sürecinde 102 kilo aldı
Vuhan'da karantina sürecinde 102 kilo aldı
- DHA
- 13.06.2020 - 10:19
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde 26 yaşındaki Zhou salgın nedeniyle uygulanan karantina sürecinde 102 kilo aldı.
Zhou'nun karantina öncesi 174 kilo olduğu öğrenilirken, Zhou'nun 5 aylık karantina sürecinde 279 kiloya ulaştığı belirtildi.
VUHAN'IN EN AĞIR İNSANI OLDU
Hızlı kilo artışı nedeniyle aniden hastalanan Zhou, ay başında hastaneye kaldırıldı. Toplamda 279 kilo olan Zhou'nun, Vuhan’ın en ağır insanı olarak açıklandı.
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9 GÜN ÖZEL OLARAK BAKILDI
Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi doktorlarından Li Zehen’i 31 Mayıs’ta kendisine yardım etmesi için arayan Zhou’nun sağlık durumu 9 günlük özel bakımın ardından normale döndü. Hastanedeki hemşirelerin titizlikle ilgilendiği Zhou'nun, aniden kilo alış nedeni hakkında açıklama yapılmadı.