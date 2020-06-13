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    Vuhan'da karantina sürecinde 102 kilo aldı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.
    • DHA
    • 13.06.2020 - 10:19
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    Vuhan'da karantina sürecinde 102 kilo aldı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde 26 yaşındaki Zhou salgın nedeniyle uygulanan karantina sürecinde 102 kilo aldı.

    Zhou'nun karantina öncesi 174 kilo olduğu öğrenilirken, Zhou'nun 5 aylık karantina sürecinde 279 kiloya ulaştığı belirtildi.

    VUHAN'IN EN AĞIR İNSANI OLDU

    Hızlı kilo artışı nedeniyle aniden hastalanan Zhou, ay başında hastaneye kaldırıldı. Toplamda 279 kilo olan Zhou'nun, Vuhan’ın en ağır insanı olarak açıklandı.

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    9 GÜN ÖZEL OLARAK BAKILDI

    Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi doktorlarından Li Zehen’i 31 Mayıs’ta kendisine yardım etmesi için arayan Zhou’nun sağlık durumu 9 günlük özel bakımın ardından normale döndü. Hastanedeki hemşirelerin titizlikle ilgilendiği Zhou'nun, aniden kilo alış nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

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