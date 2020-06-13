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Vuhan'da karantina sürecinde 102 kilo aldı

Vuhan'da karantina sürecinde 102 kilo aldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.