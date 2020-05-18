Vuhan'da korona testi sayısı 4 milyona yaklaştı

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, salgının ortaya çıktığı Vuhan'da her köşe başına test noktası kurdu.

Koronavirüs salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde, son dönemde yeni vakaların görülmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Asemptomatik vakaların panik yarattığı şehirde 10 günde, 11 milyon kişiye nükleik asit testi yöntemiyle tarama işlemi başlatıldı.

Kentte şimdiye kadar 3 milyon 750 bin kişiye koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda, Vuhan'da semptom göstermeyenleri tespit etmek için nükleik asit testlerinin yaygınlaştırılacağı açıklanmıştı.

Kentte koronavirüs testi yaptırmamış olan kişilere, bu testler ücretsiz olarak yapılıyor. Test masrafları ise Vuhan Belediyesi tarafından karşılanıyor.

KENTTE TEST MERKEZLERİ KURULDU

Virüsün tekrar yayılma riskini azaltmak için söz konusu testlerin, kentin belirli noktalarında kurulacak merkezler tarafından yapılacağı kaydedildi.

Evden çıkma durumu olmayan yaşlı ya da engelli bireyler için ise sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor.