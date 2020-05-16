Vuhan’da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Nefes darlığı çeken adamın ameliyata alındığı, kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiği açıklandı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın, akciğerinin patladığı belirtildi.

Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın kaldırıldığı Vuhan Merkez Hastanesi’nde ameliyata alındığı kaydedildi.

KALBİNİ HAREKET ETTİRDİ

Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraksa duyarlı olduğunu ve olayın koşarken maske taktığı için gerçekleştiğini ifade etti.

SPOR YAPARKEN MASKE TAKAN ÖĞRENCİLER DE ÖLMÜŞTÜ

Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de hayatını kaybetmişti.