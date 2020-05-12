Vuhan'da yaşayanlara koronavirüs testi yapılacak

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Çin basınında "10 günlük savaş" olarak adlandırılan test yöntemiyle, 11 milyonun tamamının taranması hedefleniyor.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde, 76 günlük sıkı karantinaya rağmen yeni vakalar görüldü.

Yetkililer, yaşananlar karşısında 11 milyonluk nüfusa sahip Vuhan'da yaşayan herkese koronavirüs testi uygulamaya karar verdi.

VUHAN'DA YENİ VAKALAR GÖRÜLDÜ

Vuhan'da geçtiğimiz hafta sonu 6 yeni vakaya rastlandı. Yeni vakaların hiçbirinin yurt dışı kaynaklı olmadığı belirtildi.

Bu durum, dünya genelinde 4 milyonu aşkın vakaya ve 280 binden fazla ölüme neden olan salgının yayılma devam edebileceği endişesine yol açtı.

10 GÜNLÜK NÜKLEİK ASİT TESTİ UYGULANACAK

The Paper'ın aktardığına göre; Vuhan'daki yetkililer, 10 günlük bir süre boyunca şehir çapında nükleik asit testi yapacak.

Haberde, nükleik asit testinin, virüsün genetik kodunu tespit ederek çalıştığı ve özellikle erken aşamalarda enfeksiyonu tespit etmede daha etkili olabildiği kaydedildi.

VUHAN'DA NORMALE DÖNÜŞ

8 Nisan'da 76 günlük zorunlu karantina kaldırıldıktan sonra Vuhan'da, kademeli normale dönüş başladı.

Şehirdeki birçok işletme kapalı kalsa da bölgede yaşayanların dışarı çıkmasına izin veriliyor.

ÇİNLİ YETKİLİ GÖREVDEN ALINDI

Bu arada, virüsün yeniden ortaya çıkması yerel hükümet için birtakım sonuçları beraberinde getirdi.

China Daily'nin haberine göre, yeni vakaların tespit edildiği Changqing bölgesinin baş yetkilisi Zhang Yuxin, salgın önlemede ve kontrol çalışmalarında başarısız olduğu gerekçesiyle görevinden alındı.

ÇİN'DE SON DURUM

82 bin 919 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.