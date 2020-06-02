Vuhan'daki toplu korona testi tamamlandı

Virüsün çıkış noktası olan ve yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan kentte, toplu koronavirüs testi sonucunda 300 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Koronvirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde, 2 hafta içerisinde tüm nüfusa koronavirüs testi yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toplam nüfusu yaklaşık 11 milyon olan kentte, 14 Mayıs'la 1 Haziran arasında 9 milyon 890 binden fazla kişiye test yapıldığı belirtildi.

TESTLER İÇİN 126 MİLYON DOLAR HARCANDI

People's Daily gazetesi 300 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını, onların da hiçbir semptom göstermediğini yazdı.

Gazeteye göre testlere 126 milyon dolar harcandı. Harcama ise Çin hükümetinin bütçesi üzerinden yapıldı.