Vurulan Kahovka Barajı'ndan sonra Herson'da su seviyesi 5,5 metre yükseldi Kiev yönetimi, onlarca yerleşim yerinin su altında kaldığını söyledi. Bir kısmı çocuk olmak üzere 1900'den fazla kişi tahliye edilirken, binlerce evi su bastı.

AA

Ukrayna'da hedef alınan Kahovka Barajı nedeniyle bölge zarar görmeye devam ediyor.

Yüzlerce kişinin yerinden olmasına yol açan olay sonrası Kiev yönetimi başta Herson olmak üzere bölgedeki son durumu paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi Başkan Yardımcısı Volodimir Demçuk, su seviyelerinde hâlâ artışın kaydedildiğini söyledi.

Su seviyesi yükseliyor

Demçuk, ancak yükselme hızında azalma olduğunu belirterek, "Barajın patlamasından bu yana Herson şehrinde su seviyesi 5,5 metre yükseldi." dedi.

Dnipro Nehri'nin Ukrayna kontrolündeki sağ kıyısında 20 yerleşim yerinin su altında kaldığını bildiren Demçuk, bölgeden 103'ü çocuk 1900'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Evleri su bastı

Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin de sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Herson bölgesinin 600 kilometrekarelik bir alanının su altında olduğunu vurgulayarak, "Toprakların yüzde 32'si Dnipro'nun sağ kıyısında, yüzde 68'i sol kıyıda yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise bölgede 9 tahliye merkezinin kurulduğu, nehrin sağ kıyısında toplam 20 yerleşim yeri ile 2 bin 629 evi su bastığı ifade edildi.

"Bir günde su seviyesi 1 metre azaldı"

Öte yandan Ukrayna hidroenerji santralleri kuruluşu "Ukrgidroenergo"nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahovka Barajı'nda su seviyesinin düşmeye devam ettiği belirtildi.

Barajın Nikopol şehri yakınlarındaki su seviyesinin yerel saatle 08.00 itibarıyla 13 metre olduğu aktarılan açıklamada, "Bir gün içinde Kahovka'da su seviyesi neredeyse 1 metre azaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enerji sisteminin daha dengeli bir şekilde işletilmesi için farklı senaryolar üzerinde çalışıldığı bildirildi.