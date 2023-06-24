Wagner Başkanı Prigojin: Teslim olmayacağız Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in hainlikle suçladığı, Rusya'da darbe girişiminde bulunan paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, teslim olmayı düşünmediklerini söyledi.

ensonhaber.com

Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken büyük bir krizin içine düştü.

Savaşta, Ukrayna içindeki birliklerin ciddi bir bölümünü oluşturan paralı asker grubu Wagner, isyan etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rostov şehrinin kontrolünü ele geçirerek isyana başladı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olaylara ilikin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, olayı darbe olarak nitelendirdi.

Putin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir iç ayaklanma bizim için büyük bir darbedir. Rusya’ya darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır." ifadeleri ile Wagner savaşçılarını teslim olmaya çağırdı.

Bu açıklamaya cevap gecikmedi.

"Teslim olmayacağız"

Putin'in açıklamalarını değerlendiren Prigojin, Putin'in yanıldığını belirterek teslim olmayacaklarını söyledi: