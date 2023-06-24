Wagner krizinin ardından Ukrayna'da gece saatlerinde füze sesleri yükseldi Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki krizin baş göstermesinin ardından Rusya, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi.

AA

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasındaki büyük bir kriz darbe girişimine dönüştü.

Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğu iddiasıyla harekete geçen Prigojin, darbe çağrısında bulundu.

Bir diğer yandan da Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta gerilimler artıyor.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Rus ordusunun dün gece Kiev’e bir hava saldırısı daha düzenlediğini bildirildi.

"20’den fazla füze tespit edildi"

Rusların, Hazar Denizi tarafından X-101/555 füzelerini fırlattığını aktaran Popko, “Kiev çevresindeki hava sahasından 20’den fazla füze tespit edildi ve hava savunmamızın güç ve araçlarıyla imha edildi.” ifadesini kullandı.

Popko, füze parçalarının başkentin Solomyanka ilçesindeki 24 katlı bir apartmana düşmesi sonucu 16, 17 ve 18. katlarda yıkımların olduğunu ve yangın çıktığını kaydetti.

11 kişi yaralandı

Popko, saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Popko, saldırıda ayrıca bir otoparkta bulunan 40’tan fazla arabanın hasar gördüğünü aktardı.

Saldırılar her noktadan devam ediyor

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rusların bölgeye yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Ön belirlemelere göre, bölgenin hava sahasında 9 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracının imha edildiğini aktaran Lısak, paylaşımında ifadelerine yer verdi.

Lısak, evlerle onlarca araç ve doğal gaz borularının hasar gördüğünü aktardı.

Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeyi S-300 füze sistemleriyle vurduğunu kaydetti.

Füzenin doğal gaz borusuna isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sinegubov, olay yerinde Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.