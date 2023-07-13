Wagner, mühimmatları orduya teslim etti: Rusya Savunma Bakanlığı video yayınladı İsyanı bastırılan Wagner, elindeki tank, topçu silahları, zırhlı araçlar ve silahları Rus ordusuna teslim etti. Rus askerinin mühimmatları teslim aldığı anlar paylaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, bölgede bir başka kriz baş gösterdi. Ukrayna’nın işgali esnasında aktif rol alan Rus paramiliter grup Wagner ile Rus ordusu yöneticileri arasında büyük bir kaos yaşandı. Kaos, darbe girişimine döndü… Wagner, kurusucu Yevgeniy Prigojin öncülüğündeki darbe girişimi, Vladimir Putin’in sert uyarıları sonrasında bastırıldı. Wagner mühimmatları teslim etti Olaylar sonrasında Wagner, elindeki mühimmatları Rus ordusuna teslim etti. Rusya Savunma Bakanlığı, teslim edilen Wagner silahlarını gösteren bir video yayınladı. Videoda, Rus askerleri cephane, topçu silahları, tanklar ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere silah teslim alırken görülüyor.