Wagner'in kurucusu Prigojin: Bahmut önümüzdeki iki gün içinde düşmez Bahmut'u henüz almadıklarını söyleyen Prigojin, kentin birkaç gün sonra ele geçirilmesinin mümkün olmadığını anlattı.

REUTERS

Daha önce Rusya'yı Bahmut'tan çekilmekle tehdit eden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna şehrine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Savaşın en yıkıcı sahnelerinin yaşandığı yerlerden biri olan Bahmut çevresinde çatışmalar şiddetlendi.

"Bahmut henüz alınmadı"

Prigojin, söz konusu şehrin önümüzdeki iki gün içinde paralı askerlerinin eline geçme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

"Bahmut henüz alınmadı." diyen Prigojin, "Bahmut'un yarın veya yarından sonraki gün alınması pek olası değil." ifadesini kullandı.

Rusya, geçen yazdan beri Bahmut'u ele geçirmeye çalışıyor. Ancak Ukraynalı askerler direnişe devam ediyor.

Rusya'nın sıçrama tahtası hesapları

Rusya şehri alırsa, Donetsk bölgesinde uzun zamandır göz diktiği iki büyük şehir olan Kramatorsk ve Sloviansk'a ilerlemek için bir sıçrama tahtası elde etmiş olacak.

Bu durum karşısında Kiev yönetimi, Batı yönetiminden milyar dolarlık askeri destekler almayı sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ilave hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

Wagner'in çekilme tehdidi

Daha önce Prigojin, Wagner unsurlarının 10 Mayıs'ta Moskova saatiyle 00.00'a kadar Bahmut'taki mevzilerinde kalacağını, sonrasında geri çekileceğini söylemişti.

Sonrasında bir açıklama daha yapan Prigojin, "Bize cephane ve silah sağlayacaklarına söz verdiler." demişti.