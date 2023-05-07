Wagner’in kurucusu Prigojin: Bize silah ve cephane sağlama sözü verdiler Mühimmat krizine sahne olan Bahmut ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Wagner'in lideri Prigojin, "Bize düşmanlıklara devam etmemiz için ihtiyaç duyduğumuz kadar cephane ve silah verecekler" dedi.

ensonhaber.com Rus güvenlik şirketi Wagner ile Moskova yönetimi arasında mühimmat gerilimi yaşandı. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, yeterli mühimmatı alamadıkları gerekçesiyle Ukrayna'nın Bahmut şehrinden çekileceklerini duyurdu. Rusya ile mühimmat gerilimi Prigojin, öldürülen Wagner mensuplarının önünde video çekip, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırdı, "Mühimmat nerede?" diye sordu. TASS'ın haberine göre, Kremlin devreye girdi. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in, karar alma sürecinde Savunma Bakanlığı ile diyaloğu yönetmesi kararlaştırıldı. "Bize cephane ve silah sağlayacaklarına söz verdiler" Açıklama yapan Wagner'in lideri Prigojin, "Bu gece bir savaş emri aldık." dedi ve sözü mühimmat meselesine getirdi: Bize düşmanlıklara devam etmemiz için ihtiyaç duyduğumuz kadar cephane ve silah sağlayacaklarına söz verdiler. Düşmanın bizi durduramaması için gerekli olan her şey olacak.



Bahmut'ta uygun gördüğümüz şekilde hareket edebileceğimiz bize söylendi. Geri çekilme mesajı Daha önce Prigojin, Wagner unsurlarının 10 Mayıs'ta Moskova saatiyle 00.00'a kadar Bahmut'taki mevzilerinde kalacağını, sonrasında geri çekileceğini söylemişti. Gözden Kaçmasın Rus Wagner grubu, mühimmat verilmeyince Bahmut’tan çekilme kararı aldı Haberin Detayları Rus askeri yönetimi ve Wagner arasında gerilim: Mühimmat ve lojistik desteği verilmiyor Haberin Detayları