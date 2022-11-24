AP'nin Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine almasına tapki gösteren Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucularından Prigojin AP'yi kanlı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rusya’yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etmesiyle bölgedeki gerilim artıyor.

İHA'nın haberine göre Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucularından, Rus oligark ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeny Prigojin, AP'ye gönderilmek üzere sosyal medyada haber paylaşımı yapan Kiber Front Z grubunun temsilcisine keman kutusu içerisinde sapında kan izleri bulunan bir balyoz gönderdi.

Prigojin'in sahibi olduğu Concorde şirketinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun hangi kanunlarla yürütüldüğünü bilmiyorum. Ancak, bu karar yürürlüğe girmeden önce (Rusya'nın terör devleti ilanı) Avrupa Parlamentosu'na bir belge sunmam istendi" ifadeleri kullanıldı.

Wagner'in kurucusu Prigojin'den Avrupa'ya kanlı balyozlu tehdit VİDEO



Nuzhin'in balyozla öldürüldüğü iddia edilmişti

Rusya-Ukrayna savaşında, Wagner'in paralı askerlerinden Yevgeny Nuzhin Rusya saflarından Ukrayna tarafına geçmişti. Kiev'de kaçırılarak Rusya'ya götürüldüğü iddia edilen Nuzhin'in burada balyozla infaz edildiğine dair görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Rusya’nın terörü destekleyen ülke olarak tanımlanmasına ilişkin öneri oylamaya sunulmuştu. Yapılan oylamada 494 evet oyuna karşı 58 hayır oyu çıkarken, AP üyelerinden 44’ü ise çekimser kalmayı tercih etmişti.

Önerinin Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında işlenen 40 binden fazla savaş suçunu içerdiği belirtilen belgelere dayalı olarak hazırlandığı bildirilmiş, kabul edilen öneri üzerine alınan kararla Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etmişti.



