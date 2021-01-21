Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan Joe Biden'a tebrik mesajı

Büyükelçi Kılıç, Biden yönetimine ilişkileri güçlendirme mesajı gönderdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ı tebrik etti.

Büyükelçi Kılıç, Twitter hesabından, görevlerine başlayan Biden ve Harris için bir mesaj paylaştı.

"İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME AKLI SELİMİNİ GÖSTERECEĞİNİ UMUYORUM"

Kılıç paylaşımında, "Bu yeni yönetimin, bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefiklikler kurarken, ABD'nin uzun süreli müttefikleri ile ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

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