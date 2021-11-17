Washington DC'de maske yasağında değişikliğe gidildi

Koronavirüsün başından beri sıkı tedbirlerin uygulandığı ABD'nin başkenti Washington DC'de, okullar, toplu ulaşım ve kamuya yüz yüze hizmet veren belirli kurumlar dışında maske yasağı kalkıyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de koronavirüs kurallarında bazı değişikliğe gidildi.

Kovid-19 salgınının başından bu yana maske zorunluluğunu en sıkı uygulayan yerlerden biri olan Washington DC bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

KAMUYA YÜZ YÜZE HİZMET VEREN BELİRLİ KURUMLRA DIŞINDA MASKELER KALKACAK

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında okullar, toplu ulaşım ve kamuya yüz yüze hizmet veren belirli kurumlar dışında maske zorunluluğunun 22 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Aşıların, Kovid-19'un şiddetli geçmesi ve hastaneye yatmaları engellediğine işaret eden Bowser, kent sakinlerinin kendi risk değerlendirmelerini yapacağını kaydetti.