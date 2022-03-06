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    Washington Post: ABD Zelensky'i Polonya'ya kaçırabilir

    Washington Post: ABD Zelensky'i Polonya'ya kaçırabilir

    Washington Postgazetesi, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna’da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını iddia etti.
    • AA
    • 06.03.2022 - 07:46
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 11. gününde Rus ordusu, başkent Kiev'in kuşatmasına adım adım yaklaşıyor.

    Ukraynalılar, askerler ve sivillerle direnmeye kararlı görünse de Kiev'in düşmesi, savaşın gidişatını Rusya'nın lefine çevirebilir.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Polonya'ya kaçtığı iddialarını yalanlamasına rağmen, Kiev'in düşmesin halinde direnişi nereden devam ettireceği hakkında çeşitli öngörüler var.

    Washington Post: ABD Zelensky i Polonya ya kaçırabilir #1

    RUSYA İLERLEYECEK, SAVAŞ BÜYÜYECEK

    ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post'un ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

    Washington Post: ABD Zelensky i Polonya ya kaçırabilir #2

    ABD'NİN ZELENSKY VE KABİNESİNİ KAÇIRMA PLANI

    ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

    Washington Post: ABD Zelensky i Polonya ya kaçırabilir #3

    HÜKÜMET POLONYA'YA TAŞINABİLİR

    Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelensky'nin Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.” ifadesine yer verildi.

    Washington Post: ABD Zelensky i Polonya ya kaçırabilir #4

    KİEV DÜŞERSE TAHLİYE PLANI HAZIR

    Zelensky’nin bu süreçte ABD’li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelensky'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.

    Washington Post: ABD Zelensky i Polonya ya kaçırabilir #5

    Washington Post: ABD Zelensky i Polonya ya kaçırabilir #6


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