Washington Post: CIA Direktörü Burns, Kiev'de Zelensky ile görüştü

Washington Post: CIA Direktörü Burns, Kiev'de Zelensky ile görüştü

CIA Başkanı'nın, Ukraynalı istihbarat yetkililerine bilgi aktardığı belirtildi. Zelensky'ye Rusya'ya karşı savaşta verilen destek yinelendi.

ABD basını, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen gizli görüşmeyi yazdı.

Washington Post gazetesi, CIA Direktörü William Burns'ün 15 Kasım'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldiğini aktardı.

Burns'ün, Zelensky'nin yanı sıra Ukraynalı istihbarat yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ankara'daki görüşmeden bahsetti

Habere göre, Burns, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ile Ankara'da yaptığı görüşmeye dair Ukraynalı yetkilileri bilgilendirdi.

Söz konusu CIA yetkilisinin, ayrıca Rusya'yı nükleer silah kullanımının kabul edilemezliği konusunda uyardığına dair ayrıntıları paylaştığı aktarıldı.

ABD'nin desteğini yineledi

Konuyla ilgili bir kaynak, "Burns, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında ABD'nin desteğini vurguladı." dedi.

Gazete, Kiev'e yapılan roket saldırıları sırasında CIA Başkanı'nın ABD Büyükelçiliği topraklarında bulunduğunu, tehlikede olmadığını belirtti.