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    Washington Post: FBI, gizli nükleer belgeler için Trump'ın konutunu aradı

    Trump'ın evine operasyonun ayrıntıları ortaya çıkıyor. FBI görevlilerinin, nükleer silahlarla ilgili gizli belgelerin peşinde olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 10:48
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    Washington Post: FBI, gizli nükleer belgeler için Trump'ın konutunu aradı

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine düzenlenen baskın, Trump cephesinden büyük tepki gördü.

    Baskınla ilgili Başkan Joe Biden suçlanırken, FBI ajanlarının 9 saati aşkın sürdürdüğü operasyonda 12 kutu kanıt toplandığı belirtiliyor.

    Nükleer silahlarla ilgili gizli belgeleri bulmaya çalıştılar

    Washington Post gazetesi, soruşturmaya yakın kaynaklara işaret ettiği haberinde, FBI görevlilerinin, diğer dökümanların yanı sıra nükleer silahlarla ilgili gizli belgeleri bulmaya çalıştığını yazdı.

    Konuyla ilgili kaynaklar, ekiplerin ne tür bilgiler aradığını veya söz konusu belgelerin "kurtarılıp kurtarılmadığı" hakkında ayrıntı vermedi.

    Trump: Evim işgal edildi

    Trump, konuyla ilgili açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-a-Lago kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. Milletimiz için karanlık bir zaman. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi.” demişti.

    Adalet Bakanı: Şahsen onayladım

    Bu arada ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi.

    AA'nın haberine göre, "Bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladım.” diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti.

    Washington Post: FBI, gizli nükleer belgeler için Trump ın konutunu aradı #1
    Washington Post: FBI, gizli nükleer belgeler için Trump ın konutunu aradı #2


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