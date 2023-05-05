Washington Post seçmen görüşlerini paylaştı: Erdoğan'ın rakibi, gerçek bir rakip değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, "Ülkenin istikrara kavuşmasını istiyoruz" dedi. Muhalefete ve Kılıçdaroğlu'na tepki yöneltilirken, "Tek yaptıkları Erdoğan'ı eleştirmek" ifadesi kullanıldı.

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ABD merkezli The Washington Post gazetesi, 14 Mayıs öncesi Türkiye'de seçmenlerin nabzını tuttu.

Sandıkta bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirmeye hazırlanan vatandaşların düşünceleri aktarıldı.

"Erdoğan'ın bir kez daha kazanmasını istiyorum"

"Türkiye seçimleri: Seçmenler Erdoğan'dan ayrılmaya hazır mı?" başlıklı haberde, Erdoğan destekçilerinin, aynı Cumhurbaşkanı ile yola devam edilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Bir seçmenin "Erdoğan'ın bir kez daha kazanmasını istiyorum, son kez olsa bile. En azından ülkenin istikrara kavuşmasını istiyorum." ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Gerçek bir rakip değil

Erdoğan'ın, Türkiye'yi kendi savunma donanımını üreten askeri bir güç haline getirmeye odaklandığı vurgulandı.

CHP Genel Başkanı ve 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan karşısında "gerçek bir rakip olarak görülmediği" şeklindeki bakış açısı paylaşıldı.

"Tek yaptıkları Erdoğan'ı eleştirmek"

"Tek yaptıkları, Erdoğan'ın yaptıklarını eleştirmek. Üretimle ilgili bir şey söylemiyorlar." görüşü de haberde yer aldı.

Muhalefete PKK tepkisi

Başka bir seçmen de "Yine Erdoğan'a oy vereceğim" derken, bir diğer vatandaş, muhalefet partilerinin, terör örgütü PKK ile bağlantılı oluğunu söylediği kaydedildi.