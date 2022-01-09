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- Washington'da kar fırtınası, BBC muhabiri Trevelyan'a zor anlar yaşattı
Washington'da kar fırtınası, BBC muhabiri Trevelyan'a zor anlar yaşattı
6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümüne ilişkin yayın yapan Trevelyan, kar fırtınasına yakalandı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2022 - 09:07
- Güncelleme : 09.01.2022 - 09:14
ABD'de kar yağışı etkisini gösteriyor.
BBC muhabiri Laura Trevelyan'ın anonsu, kar fırtınası nedeniyle yarıda kaldı.
KONGRE BASKININI ANLATIRKEN KAR FIRTINASINA YAKALANDI
Trevelyan, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre baskınının üzerinden 1 yıl geçtiğinden bahsediyordu.
Bir süre sonra aniden bastıran kar fırtınası, Trevelyan'a zor anlar yaşattı. Washington'dan yayın yapan muhabir karla kaplanırken, kameraman ise kahkaha attı.
BBC muhabiri Trevelyan, Washington'da kar fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı ViDEO
ZOR ANLARINI PAYLAŞTI
Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Trevelyan, "İşte rüzgarla oluşan kar yığını ile yakın karşılaşmam... Bugün daha iyi şans diliyorum!" notunu düştü.
BBC muhabirinin zor anları, yaklaşık 200 bin kez izlendi.